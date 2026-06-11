В Подольске 10 июня передали гумпомощь бойцам СВО

Гуманитарный груз для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, передали 10 июня в Подольске. Помощь сформировали по запросам с передовой и направили в несколько подразделений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова вместе с первым заместителем председателя совета депутатов Евгением Патрушевым и представителями ассоциации ветеранов СВО вручили адресный груз для военнослужащих. Помощь формировали по конкретным заявкам, чтобы каждое подразделение получило необходимое оборудование и материалы.

В состав груза вошли ультразвуковые отпугиватели, стабилизаторы напряжения, тепловизионные прицелы, средства для борьбы с дронами, а также стройматериалы, инструменты, обогреватели и квадрокоптер. Посылки подготовили для десантников 38 бригады управления ВДВ, штурмового подразделения, войск противовоздушной обороны и мотострелкового полка, который держит рубежи на Купянском направлении.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи может любой желающий. Пункты приема работают в волонтерском центре по адресу: Подольск, улица Ульяновых, 1. Телефон для связи: +7 (4967) 50-04-93.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.