В Подмосковье выделили еще 200 млн руб на выплату взамен земли для бойцов СВО

В Подмосковье предоставляется всесторонняя помощь и поддержка участникам СВО и их семьям. В этом году по поручению губернатора была введена новая мера поддержки — выплата 500 тыс. рублей взамен земельного участка. Всего на это меру в региональном бюджете предусмотрено свыше 300 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«У нас в Подмосковье для бойцов и их семей предусмотрено порядка 30 региональных мер поддержки. Востребовано все — это и компенсация за детский сад, реабилитация, бесплатный детский отдых. Вместе с нашим госфондом «Защитники Отечества» мы сопровождаем каждую семью бойца и помогаем в решении всех вопросов», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Единовременную денежную выплату смогут получить участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награжденным орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, имеющим на день завершения своего участия в специальной военной операции место жительства в Московской области.

В случае гибели ветерана выплата предоставляется членам его семьи.

Услуга доступна на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.