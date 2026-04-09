В Подмосковье упростили получение соцконтракта для участников СВО

В ходе 133-го заседания Московская областная дума приняла закон, который корректирует порядок оформления социального контракта для участников СВО, желающих заниматься предпринимательством. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

«Во-первых, отменен „ценз“ по среднедушевому доходу — теперь он не учитывается, что расширяет круг получателей. Во-вторых, если боец получил 1 или 2 группу инвалидности, пакет документов за него может подать и вести дело супруга. А центры „Мой бизнес“ помогут и проконсультируют по всем возникающим вопросам. Это позволит семье оперативно получить финансовую поддержку от государства», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Чтобы заключить социальный контракт с органом соцзащиты, участник СВО должен иметь официальный статус безработного, а также предоставить рекомендательное письмо от фонда «Защитники Отечества».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.