В Подмосковье участники СВО могут приостановить долги

Участники специальной военной операции из Подмосковья могут приостановить или прекратить исполнительные производства в зависимости от их категории. Для этого необходимо подать заявление в службу судебных приставов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Чтобы воспользоваться правом на поддержку, участнику СВО или его родственнику необходимо подать заявление. Образец документа размещен на официальном сайте ГУФССП России по Московской области в разделе «Обращения».

Заявление можно направить онлайн через портал госуслуг или подать в любое подразделение судебных приставов на территории страны. Сотрудники органов принудительного исполнения проверят сведения, при необходимости запросят дополнительные документы, самостоятельно передадут материалы в подразделение ФССП России, где ведется производство, и примут процессуальное решение в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.