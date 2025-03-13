В Подмосковье родным погибших бойцов СВО показали макеты памятников для Аллей Героев

12 марта на встрече с родными и близкими погибших земляков, участников СВО, представили макеты памятников, которые установят на Аллеях Героев в Павлово-Посадском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Солдат, изображенный стоя и с опущенным ружьем — будет установлен на Аллее в Павловском Посаде. Солдат, изображенный сидя, — в Электрогорске. После внесения коррективов, присутствующие договорились о финальной встрече родных со скульптором на самом производстве.

Также обсудили концепцию благоустройства Аллей, которое начнется уже в ближайшие месяцы.

«И еще один момент: имена погибших бойцов, похороненных на других кладбищах округа, тоже важно сохранить. Их планируем внести на мемориальную доску, которую разместим на Аллеях. Ведь за каждым именем — своя история, которой стоит гордиться и помнить. Сейчас обсуждаем, как все лучше организовать, чтобы сделать это достойно Я верю, что Аллея Героев станет особым местом для всех, кто хочет почтить память наших героических земляков, отдавших свою жизнь во имя Родины, во имя Победы!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.