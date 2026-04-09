В Подмосковье расширен круг сирот-участников СВО с правом на первоочередное жилье

В Московской области дети без родительского попечения имеют два варианта решения жилищного вопроса: им могут предоставить уже готовую квартиру или выдать сертификат для самостоятельной покупки недвижимости. На 133-м заседании регионального парламента депутаты приняли поправки в законодательство. Согласно новым нормам, приоритет при получении жилья получили дети-сироты, которые участвовали в выполнении боевых задач в ходе спецоперации на территории РФ и в приграничных районах. До этого данное право распространялось только на их участие в СВО в границах Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

«В Подмосковье дети, оставшиеся без попечения родителей, могут либо получить готовую квартиру, либо самостоятельно купить жилье с помощью сертификата. Второй — наиболее популярен среди ребят, так как сертификат дает возможность выбрать и город проживания, и такую квартиру, какая нравится. В 2026 году мы планируем обеспечить жильем порядка 800 сирот. Вместо региональной, молодые люди могут воспользоваться федеральной мерой поддержки — жилищным сертификатом на покупку квартиры в любой точке России. Он предоставляется им по достижению 23 лет», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Детям-сиротам в Подмосковье доступно:

Получение готовой квартиры. Для этого необходимо быть в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Региональный сертификат . Подмосковье — первый регион, где сироты могут получить жилищный сертификат не с 23-летнего возраста, как в других субъектах РФ, а с 18 лет. Сумма сертификата рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете.

Федеральная выплата — это жилищный сертификат, который в соответствии с ФЗ предоставляется по достижению 23 лет. По нему можно приобрести квартиру в любой точке России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.