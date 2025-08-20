В Подмосковье появился памятник Даше Дугиной

В В парке Захарово (Одинцовский городской округ Московской области) открылся памятник, установленный в честь Дарьи Дугиной — журналистки, политолога и общественного деятеля, которая была убита в результате украинского теракта, передает «Царьград» .

Памятник представляет собой скульптуру девушки в колышущемся на ветру платье, которая держит в руке книгу. Книга — явная отсылка на интеллектуальную среду, в которой родилась, росла и жила Дарья. Оба ее родителя являются философами, сама она также окончила философский факультет МГУ, однако выбрала для себя журналистику.

Дугина стала успешным обозревателем, успев поработать во множестве известных изданий. При этом она вела активную общественную жизнь — часто выступала спикером на мероприятиях Евразийского движения и поддерживала связь с интеллектуальными кругами Франции, с которыми она познакомилась во время своей стажировки в Университете Бордо III.

20 августа 2022 года автомобиль, которым управляла Дугина, был подорван с помощью заранее прикрепленной к днищу машины бомбы. Это случилось на Можайском шоссе — в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. Взрыв был настолько мощным, что девушку выбросило взрывной волной через лобовое стекло. Она погибла на месте. Убитой журналистке было всего 29 лет.