В Подмосковье открыли школу адаптивного картинга для ветеранов СВО

Картинг открылся на картодроме «Лидер». Главное направление проекта — способствовать реабилитации ветеранов, частично или полностью утративших подвижность.

Председатель совета фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергей Фурсенко отметил, что такой метод впервые появился на картодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области год назад.

«Была проведена большая научная работа и доказана эффективность метода. Так что целый год мы двигаемся в этом направлении. <…> Ребятам не хватает адреналина в госпитале. Естественно, они привыкли к тяжелой работе, а тут они все получают комплексно», — сказал Фурсенко.

Адаптивный картинг представляет собой уникальную методику, позволяющую начать реабилитацию до протезирования, пока пациент находится в стационаре. Во время заездов на картинге у проходящих лечение происходит выброс адреналина и кортизола, что способствует психологической коррекции. Как говорят результаты исследований, у пациентов повышается жизненный тонус и эмоциональный фон, что помогает снизить уровень депрессии и тревожности.

«Мы поддержали эту инициативу. Следующий в планах у нас — городской округ Домодедово, где также строится современный картинг-центр. И также собственники сказали, что заинтересованы в реализации программы по реабилитации участников СВО», — рассказал член Совета Федерации Александр Двойных.

Продвижение адаптивного спорта

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Руководитель Центрального исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов выразил благодарность Сергею Фурсенко за вклад в развитие и продвижение адаптивных видов спорта.

«Сегодня мы поддерживаем большое количество разных инициатив по стране, когда ребята только вышли из госпиталя, когда нужны эмоции, нужно возвращаться в гражданскую жизнь. <…> Им нужны самые разные виды спорта, которые возвращают им эмоции, возвращают им радость от жизни и полное ощущение того, что они полноценные члены нашего общества. И они просто перестают замечать те ограничения, которые у них есть. Уверен, что у них огромное будущее, и надеюсь, что отсюда сегодня вырастут будущие чемпионы», — добавил Кузнецов.

Кузнецов поблагодарил бойцов СВО, вернувшихся домой живыми. Они, по его словам, выжимают газ в пол так же, как выполняли задачи в зоне спецоперации. Среди видов спорта, которые возвращают радость жизни и помогают не замечать существующих ограничений, руководитель Исполкома Народного фронта перечислил дайвинг, серфинг, картинг и иные.

Фото - © Школа адаптивного картинга для ветеранов СВО

Ключевым партнером программы выступает государственный фонд «Защитники Отечества» во главе с председателем, статс-секретарем — замминистра обороны РФ Анной Цивилевой и ФМБА России во главе с Вероникой Скворцовой.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить», — заявил Воробьев.

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