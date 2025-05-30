В Подмосковье открылась выставка портретов героев СВО

В доме правительства Московской области открылась передвижная выставка работ художницы Эммы Ашотовны Григорян — портретов жителей Орехово-Зуевского городского округа, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Эмма Григорян родилась 10 июля 1989 года в городе Руза Московской области. С 2017 года она живет и работает в Орехово-Зуево. С ранних лет Эмма связала свою жизнь с искусством, окончив художественную школу в Москве, где обучалась по авторской методике Егора Матита, специализируясь на графике и фотореализме. Портрет — ее главный жанр. Через детальную технику, строгую композицию и глубокую эмоциональность она раскрывает внутренний мир героев своих полотен. Однако ее творчество выходит далеко за рамки эстетики — оно становится личной миссией.

С самого начала СВО Эмма не смогла остаться в стороне. Вдохновленная мужеством бойцов, она стала волонтером, активно помогая социальным координаторам государственного фонда «Защитники Отечества» в Орехово-Зуевском округе — Юлии Дубининой и Илоне Саломатчиковой.

Позднее родилась идея — с помощью портрета сохранить память о тех, кто не вернулся. Эмма решила увековечить образы павших воинов, рисуя их в черно-белой графике — лаконично, строго и с глубоким уважением. Каждый штрих ее карандаша — это символ боли, гордости и благодарности.

Проект получил поддержку от отца Героя России Алексея Осокина — Николая Леонидовича Осокина, а также администрации Орехово-Зуевского городского округа. Так появилась передвижная выставка, уже побывавшая в нескольких городах Подмосковья. Работы Эммы Григорян — это не просто изображения. Это портреты с характером и судьбой, где каждая линия наполнена чувством. Ее искусство стало способом сохранить имена героев в народной памяти, рассказать о самоотверженности, любви к Родине и силе духа.

Эмма — не только талантливый художник, но и человек с огромным сердцем. Ее участие в волонтерской деятельности и творческий вклад — яркое подтверждение того, что искусство способно быть неравнодушным и служить высоким, подлинно человеческим целям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.