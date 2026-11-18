Участники специальной военной операции посетили предприятие «Новые Трубные Технологии» в Пересвете, чтобы познакомиться с производством и оценить перспективы трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Предприятие «Новые Трубные Технологии» выпускает стеклокомпозитные изделия, в том числе стеклопластиковые трубы большого диаметра для питьевого и технического водоснабжения, ливневой канализации и водоочистки.

Социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Светлана Смирнова пояснила, что экскурсии при содействии кадрового центра Подмосковья проводят регулярно.

«Мы стараемся раз в месяц выезжать на предприятия, которые зовут нас к себе. После приглашения мы размещаем информацию в чат, где находятся бойцы и члены их семей, и формируем списки тех, кто хочет поехать на экскурсию», — рассказала Смирнова.

Среди потенциальных сотрудников — Андрей Фомин. В 2023 году он ушел на фронт добровольцем и в том же году получил ранение, после которого не смог вернуться на передовую. В 2025 году его комиссовали. До СВО Фомин работал водителем, но после ранения выполнять привычные обязанности стало трудно. Сейчас он рассматривает варианты трудоустройства и смены профессии.

«Я сейчас трудоустроен, но мне уже становится трудно выполнять тот объем работы, который был ранее. Долго за рулем тяжело сидеть», — рассказал Фомин.

По словам организаторов, такие встречи помогают социальной адаптации: некоторые ветераны после экскурсий уже нашли работу. Поездки организуют Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, фонд «Защитники Отечества» и администрация округа.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.