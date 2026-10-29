В Павловском Посаде провели первый форум поддержки участников СВО и их семей

Первый в Павлово-Посадском округе форум по поддержке участников специальной военной операции и их семей прошел 28 октября в Центральной библиотеке Павловского Посада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники форума обсудили трудоустройство ветеранов СВО, получение высшего образования, переквалификацию и оформление социального контракта. Главной темой стала поддержка при возвращении к мирной жизни.

Во встрече участвовали представитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Юлия Шмелева, социальный координатор фонда Марина Каленкова, президент союза «Восточная торгово-промышленная палата» Московской области Маргарита Смирнова и руководитель Павлово-Посадского отделения ассоциации СВО Роман Фаленков. К обсуждению также присоединились депутаты, представители ассоциации ветеранов СВО и бизнес-сообщества.

Все озвученные обращения и инициативы взяли в работу. Такие встречи планируют проводить регулярно.

Поддержка защитников Родины — один из приоритетов, обозначенных губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Уже 1 июня того же года его филиалы начали работу во всех 89 регионах страны.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.