В Павловском Посаде поздравили с днем рождения бойца СВО

Михаил Криворучко и Роман Тикунов 27 октября поздравили с днем рождения участника СВО Сергея Витальевича с позывным «Бача». Боец приехал в отпуск и впервые за три года встретил праздник дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко и председатель совета депутатов округа Роман Игоревич Тикунов поздравили Сергея Витальевича с днем рождения. Командование предоставило бойцу отпуск, чтобы он смог провести этот день с семьей.

Сергей Витальевич начал военную службу в 18 лет и практически сразу попал в Афганистан. После возвращения работал в совхозе в отряде тяжелых тракторов. Позднее участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, трех штурмах Грозного. С первых дней специальной военной операции он вновь оказался на передовой. Сейчас боец с позывным «Бача» служит в Запорожской области.

Именинник — коренной житель Павловского Посада. Он вырастил сына и дочь, теперь помогает воспитывать внука. Дома его ждут мама Антонина Анатольевна, всю жизнь проработавшая на Городковской швейной фабрике, и сестра Ирина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.