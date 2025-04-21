В Павловском Посаде открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Семена Обскова

18 апреля в Рахмановской школе открыли «Парту Героя» в честь ефрейтора Семена Обскова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Он ушел на фронт в 19 лет, стал командиром отряда, спасал товарищей, помогал мирным жителям и до последнего оставался на передовой. Его имя навсегда вписано в историю школы, родного края и всей страны.

В Рахмановской школе состоялось торжественное открытие «Парты Героя» — символа памяти, мужества и благодарности. Герой, в честь которого открыта 18-я парта в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия», — ефрейтор Семен Обсков, выпускник школы и участник СВО.

Семен Обсков родился 14 декабря 2002 года в Павловском Посаде. В октябре 2021 года Семен был призван на срочную службу в армию. Уже спустя месяц он подписал контракт и отправился на передовую. С 24 февраля 2022 года он принимал участие в СВО.

Семен принимал участие в освобождении и защите ЛНР и ДНР. За выполнение боевых задач в селе Донское ему была вручена медаль имени Суворова. Командуя отрядом, он принял на себя прямую атаку противника. Также Семен был награжден медалью «За боевые отличия» за действия в ПГТ Старый Крым, входящий в Мариупольскую городскую общину.

После освобождения Мариуполя Семен получил благодарность от Президента РФ В. В. Путина за образцовое исполнение воинского долга и выполнение боевых задач. Семен героически погиб 3 марта 2024 года в городе Бахмут. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.

Во время церемонии открытия «Парты Героя» отец Семена — участник специальной военной операции и командир взвода группы огневой поддержки — поделился воспоминаниями о сыне и рассказал, каким он был в жизни и его героическом поступке.

После чего председатель Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Роман Тикунов вручил благодарственное письмо отцу Семена за активное участие в патриотическом проекте «Успех V единстве поколений».

«Семен был настоящим человеком, с юности всегда спешил на помощь, не боялся брать на себя ответственность. Он не просто сражался — он защищал своих друзей, помогал мирным людям, был примером чести и долга. Память о таких героях должна оставаться на века. Такие истории мы обязаны передавать детям, чтобы они знали, кому обязаны миром и свободой. Сегодня мы открываем парту Героя человеку, который в 21 год стал командиром и сражался до последнего ради других», — отметил Роман Тикунов.

На церемонии открытия «Парты Героя» присутствовали родные и близкие Семена: его родители Игорь и Елена, вдова и маленькая дочь Соня, депутаты Совета депутатов, муниципальный координатор партийного проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Светлана Аргунова, школьники и учителя.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.



