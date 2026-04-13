В Орехово-Зуевском округе собрали 220 кг помощи для жителей

Благотворительная акция «Дело доброе» прошла в Орехово-Зуевском округе Подмосковья. Жители собрали более 220 кг продуктов и товаров первой необходимости, которые с 13 апреля начнут передавать нуждающимся, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инициатором акции выступил социальный центр «Орехово-Зуевский». Пункты приема работали в Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве, Куровском и Дрезне. По итогам сбора удалось собрать свыше 220 кг продуктов и предметов первой необходимости.

В организации акции приняли участие депутаты, сотрудники администрации городского округа, совет ветеранов, общественные организации, учреждения культуры и образования. К сбору присоединились сотрудники и подопечные социального центра, участники проекта «Активное долголетие», а также местные жители.

С 13 апреля помощь начнут передавать пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, участникам СВО и их семьям, многодетным семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в Орехово-Зуевском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.