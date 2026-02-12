В Орехово-Зуевском округе передали гуманитарную помощь бойцам

Команда Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа встретилась с военнослужащими на Кременном направлении и передала им гуманитарную помощь. В состав груза вошли плащи для маскировки от тепловизионных дронов и прицелов, радиостанции и устройства для подавления вражеской связи. Также бойцам вручили личные посылки от родственников для моральной поддержки.

В Ассоциации отметили, что военнослужащие особенно ждали эту встречу из-за суровых погодных условий — на направлении стоит холодная погода с ледяным дождем.

Ранее ассоциация ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа уже передавала гуманитарную помощь военнослужащим 42-й бригады управления. Тогда были доставлены дизельный генератор мощностью 9 кВт, шлифовальная машина, бензопилы, наборы автомобильных инструментов и отопители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.