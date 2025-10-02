В Орехово-Зуевском округе открыли Парту героя

В марте 2022 года Антон Семенов принял непростое решение и вступил в ряды добровольцев. Служил гранатометчиком первой диверсионной разведывательной роты, прикрывал грудью вместе со своими сослуживцами народ Донбасса в составе батальона «Дон». В бою за н.п. Камышовка лично подбил боевую машину противника.

По указу Президента России Владимира Путина от 1 августа 2022 года Антон Семенов был представлен к государственной награде – ордену Мужества, но получить его не успел. 8 августа, прикрывая отход разведывательной группы, Антон героически погиб. Указом Президента России Владимира Путина от 30 августа 2023 года Антон был второй раз представлен к государственной награде – ордену Мужества. На этот раз посмертно.

В рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия» в Куровской школе №6, где когда-то учился Антон (теперь структурном подразделении Куровской школы №1) открыли Парту героя.

«Вместе с мамой Антона Любовью Владимировной, отцом Героя РФ Алексея Осокина Николаем Осокиным, а также руководством и учащимися школы вспомнили о героическом подвиге нашего земляка, о его школьной жизни, о том, как им он был отзывчивым парнем», — отметил депутат Мособлдумы Эдуард Живцов.

Подобные акции по открытию Парт героев проводят не первый год.

«Герои, отображённые на партах, - это наши земляки, ветераны войн, участники СВО, ветераны труда. Парта героя – это ни в коем случае не музейный экспонат или мемориал, это парта, сидеть за которой удостаиваются лучшие ученики», — добавил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки – это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», - подчеркнул Воробьев.