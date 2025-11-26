В Орехово-Зуеве проводят бесплатные занятия в фитнес-студии для детей участников СВО

Коллектив фитнес-студии «LION» в городе Куровское Орехово-Зуевского округа проводит бесплатные занятия для детей участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Поддержка семей военнослужащих в нашем округе проходит на разных уровнях. Все больше предпринимателей включаются в общее дело. Помогает землякам и коллектив фитнес-студии „LION“ в городе Куровское. Тренеры проводят бесплатные занятия для детей участников специальной военной операции», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

В фитнес-студии «LION» есть секция смешанных боевых искусств (MMA) и художественная гимнастика. И это не просто занятия по растяжке, дети полноценно готовятся к участию во всероссийских и международных соревнованиях и получают спортивные разряды.

Занятия проходят 3 раза в неделю. В фитнес-клубе занимается порядка 10 детей военнослужащих. В их числе не только спортсмены из Куровского, но и ребята из других городов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.