Суд в Мариинске осудил мать за гибель 5-месячного сына

В Кузбассе суд признал жительницу Мариинска виновной в причинении смерти по неосторожности после гибели ее пятимесячного сына. Ребенок получил тяжелую травму головы и умер в больнице, сообщает Сiбдепо .

Трагедия произошла в Мариинске. По данным суда, женщина оставила пятимесячного ребенка на диване без присмотра. Мальчик упал и ударился головой. Точно установить, обо что пришелся удар, не удалось — это мог быть пол или деревянная спинка дивана.

Ребенка сначала доставили в местную больницу, затем перевезли в Кемерово. Несмотря на усилия врачей, через несколько дней он скончался от отека мозга.

«Женщина вину в совершенном преступлении не признала. По версии стороны защиты, ребенок погиб в результате некачественно оказанной медицинской помощи мальчику», — сообщила пресс-служба мариинского горсуда.

Суд признал доводы защиты несостоятельными и квалифицировал действия матери как причинение смерти по неосторожности. Женщине назначили 6 месяцев исправительных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

