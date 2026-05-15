Житель Кузбасса получил 5 лет колонии за нападение на брата

38-летний житель Кемеровского района во время ссоры напал на родного брата

Суд в Кемеровском районе приговорил 38-летнего мужчину к 5 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за избиение брата и с учетом предыдущего приговора, сообщает Сiбдепо .

По данным суда, 38-летний житель Кемеровского района, ранее судимый за драки, во время ссоры напал на родного брата. Он схватил конфорку от старой чугунной плиты и ударил родственника сзади по голове.

Потерпевший выжил и сообщил, что конфликты в семье происходили регулярно из-за злоупотребления алкоголем со стороны брата. После инцидента мужчину привлекли к ответственности.

«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд принял во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном», — сообщил консультант Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук.

Суд назначил 400 часов обязательных работ за побои. Однако с учетом предыдущего приговора Кировского районного суда, предусматривавшего лишение свободы, наказание было частично сложено. В итоге осужденному назначили 5 лет и 1 месяц колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

