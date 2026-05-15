ТПУ возглавил рейтинг вузов по химтехнологиям

Томский политехнический университет вновь признан лучшим в России по химическим технологиям и вошел в десятку сильнейших еще по девяти направлениям подготовки, сообщает Сiбдепо .

Обновленные рейтинги охватывают 35 направлений — от математики и инженерных специальностей до медицины, фармации и сельского хозяйства. В списки вошли 167 вузов из 45 регионов страны.

ТПУ представлен в десяти направлениях. По «Химическим технологиям» университет пятый год подряд занимает первое место, опережая вузы Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-3 он также вошел по «Энергетике, энергетическому машиностроению и электротехнике», «Нефтегазовому делу» и «Ядерной энергетике и технологиям».

В десятке лучших ТПУ отмечен по направлениям «Машиностроение и робототехника», «Биотехнологии и биоинженерия», «Технологии материалов», «Физика», «Электроника, радиотехника и системы связи» и «Экология».

«В инженерном блоке иной расклад: региональные вузы всерьез соперничают со столичными университетами, а по ряду специальностей рейтинги имеют ярко выраженный региональный уклон», — отмечают составители рейтингов.

В 2026 году для абитуриентов с ЕГЭ по химии в ТПУ предусмотрено 1 273 бюджетных места. Всего на очные программы бакалавриата и специалитета открыто 1 898 бюджетных мест, в магистратуру — 1 255.

