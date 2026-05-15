Хищный горбун: скукоженный волк замечен в Калмыкии

В заповеднике «Черные земли» в Республике Калмыкии фотоловушка зафиксировала необычного обитателя. В объектив камер попал скукоженный дикий волк, сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России в ВК .

У него была крайне редкая генетическая аномалия — ее знают, как «синдром короткого позвоночника».

При этой патологии позвонки животного сильно сплющены. Межпозвоночные диски либо полностью отсутствуют, либо серьезно деформированы. В результате весь позвоночный столб укорачивается почти в два раза. Внешне это проявляется тем, что голова зверя кажется «посаженной» прямо на плечи, а спина выглядит сильно горбатой.

Сотрудники заповедника, наблюдающие за фауной, дали уникальному хищнику символическое прозвище Горбун. Работники считают, что зверь отлично справляется с жизнью в дикой природе. Специалисты отметили, что на кадрах волк выглядит упитанным, здоровым, а все его естественные рефлексы находятся в полной норме.

На опубликованном видео странный горбатый волк с укороченным телом грызет некую палку. Он странно двигается, но при этом довольно быстро ходит.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.