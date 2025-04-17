В Одинцовском округе прошло установочное совещание ассоциации ветеранов СВО

В администрации муниципалитета прошло первое установочное совещание ассоциации ветеранов специальной военной операции. На встрече присутствовали глава Одинцовского округа Андрей Иванов, председатель совета депутатов муниципалитета Татьяна Одинцова, участники спецоперации, представители общественных организаций и депутаты. Основные вопросы касались целей новой организации, создания единой платформы для обмена опытом и решения сформированных задач. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Открывая встречу, Андрей Иванов напомнил, что 3 апреля было заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве с ассоциацией ветеранов специальной военной операции Московской области.

«Сегодняшняя встреча имеет особое значение. Мы создаем организацию, которая станет точкой опоры для тех, кто с оружием в руках защищал нашу страну, кто вернулся домой с чувством выполненного долга и теперь готов продолжать служение здесь — в мирной жизни. Время показывает: нужна структура, которая будет защищать интересы ветеранов, помогать им адаптироваться, устраиваться на работу, решать бытовые и юридические вопросы, а главное — давать возможность оставаться в строю, участвовать в общественной жизни и воспитывать молодежь на собственном примере. Именно такую роль и должна взять на себя ассоциация», — подчеркнул Андрей Иванов.

Руководителем одинцовского отделения ассоциации ветеранов СВО был избран Александр Журавлев, полковник, выпускник Рязанского института Воздушно-десантных войск и Военной академии Минобороны. Он сообщил, что ассоциация ставит перед собой цель поддерживать ветеранов, оказывать им помощь и защищать их интересы, а также сохранять память о героях специальной военной операции.

«Целью деятельности Ассоциации является консолидация ветеранов специальной военной операции, а также других лиц, участвующих в поддержке участников СВО. Для содействия и защиты их прав, представления интересов, увековечивания памяти защитников Отечества и их боевых заслуг, а также вовлечения их в общественную жизнь страны. Нам необходимо объединяться, перед нами стоят масштабные задачи, которые мы можем решить только вместе, общими усилиями», — сказал Александр Журавлев.

Руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Московской области, депутат совета депутатов Одинцовского округа Ольга Ермакова также сделала акцент на плотном взаимодействии с ветеранами и инвалидами спецоперации, семьями погибших бойцов и без вести пропавших.

«За последний год координаторами фонда принято и отработано 1 620 обращений. В основном это юридические консультации, адресная и психологическая помощь. На текущий момент в округе работают 3 координатора в Одинцово и Звенигороде. Они обрабатывают заявки и адресно помогают семьям погибших участников, семьям без вести пропавших, уволенным ветеранам боевых действий и инвалидам. Каждый второй вопрос, с которым обращаются ребята, конечно же, юридический. Получение выплат, льгот по ЖКХ, мер социальной поддержки. Также оказываем содействие в предоставлении средств реабилитации, переобучении, трудоустройстве. Если у кого-то есть трудности с трудоустройством, поможем вам пройти либо переобучение, либо предложим достаточно интересные варианты, куда можно устроиться на работу», — добавила Ольга Ермакова.

Поддерживать ассоциацию будут не только представители администрации и филиал фонда «Защитники Отечества», но и Одинцовский центр поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Адресная помощь — самый популярный запрос. Чаще всего запросы от пожилых жителей. Это, как правило, мамы и бабушки военнослужащих. Помогаем женам с небольшим ремонтом по дому, с поездками. Как в центре поддержки, так и в учреждениях культуры для участников СВО и их семей проводятся мероприятия, мастер-классы, встречи, экскурсии. Для участников СВО также действуют карты лояльности, по которым большинство активностей в округе предоставляется бесплатно. При необходимости для участников мероприятий заказывается транспорт. Особое внимание уделяется оказанию психологической помощи. Это индивидуальные и групповые программы, работа с профессиональным психологом-гипнологом на базе центра. Стараемся откликнуться на любой запрос наших военнослужащих и их семей», — отметила руководитель центра Ирина Баженова.

Участники совещания договорились о проведении регулярных встреч и совместных мероприятий, направленных на взаимную поддержку и укрепление связей в сообществе ветеранов. Создание Ассоциации стало важным шагом в развитии социальной поддержки и патриотического воспитания в муниципалитете. Следующую встречу глава Одинцовского округа Андрей Иванов предложил провести через две недели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.