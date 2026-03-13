В Одинцовском округе наградили волонтеров «Акуловского гарнизона»

сегодня в 18:12

Награждение волонтеров группы «Акуловский гарнизон» прошло 11 марта в Кубинке-10 Одинцовского округа. Благодарственные письма главы округа и совета депутатов получили 15 активистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском городском округе на системной основе поддерживают объединения волонтеров, которые собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Их работа имеет не только материальное, но и большое моральное значение для военнослужащих.

Церемония вручения прошла в городке Кубинка-10. Вместе с начальником территориального управления Кубинка Евгением Степаненко награды вручили депутаты Владимир Виницкий, Екатерина Скорикова, Светлана Дейвис, Ольга Ермакова и Андрей Яцышин.

«Волонтеры «Акуловского гарнизона» занимаются не только сбором гуманитарной помощи, но и плетением маскировочных сетей, оказывают другую посильную помощь. Благодаря таким неравнодушным, активным людям наши бойцы в зоне СВО ощущают огромную поддержку большой России», — отметила Екатерина Скорикова.

Она подчеркнула, что вклад добровольцев в общее дело трудно переоценить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.