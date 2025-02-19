В Одессе раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
В Одессе после российских ударов возник пожар
В Одессе после российских ударов возник пожар, видны клубы дыма, сообщает RT.
В Одессе раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Местные медиа публикуют фотографии и видео сильных пожаров после атаки беспилотников.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, возможно, горит авиаремонтный завод. При этом пожар сопровождается детонацией от взрывов.
Также сообщается о серии взрывов в Киеве и Днепропетровской области.