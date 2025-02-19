В Одессе после российских ударов возник пожар

В Одессе после российских ударов возник пожар, видны клубы дыма, сообщает RT .

В Одессе раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Местные медиа публикуют фотографии и видео сильных пожаров после атаки беспилотников.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, возможно, горит авиаремонтный завод. При этом пожар сопровождается детонацией от взрывов.

Также сообщается о серии взрывов в Киеве и Днепропетровской области.