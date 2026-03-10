В Наро-Фоминском округе передали армии медвездеход-амфибию

Медицинский вездеход-амфибию «Звезда» передали в 1-ю гвардейскую танковую армию в Наро-Фоминском округе в рамках акции «Доброе дело». Машина предназначена для эвакуации раненых из труднодоступных зон спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключи от техники военным передал генеральный директор ГК «Эннера» Евгений Чкалин. Вездеход создан для вывоза раненых с линии боевого соприкосновения, в том числе из районов с бездорожьем, болотами и водными преградами.

Конструкторы называют машину «вездеКОТ» — в память о Константине Алимове, которому принадлежит идея разработки. «Кот» был его позывным. Амфибия способна передвигаться по снегу и пересеченной местности, а также преодолевать водные препятствия вплавь. Экипаж составляет четыре человека, одновременно можно транспортировать до четырех тяжелораненых.

Изначально технику создавали для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Она прошла испытания при температурах от −50 до +50 градусов. По просьбе военного командования вездеход направили для спасения бойцов на передовой. Это первый медицинский образец такого типа: 95% комплектующих произведены в России, большинство деталей изготавливают на предприятии в Нижегородской области. После апробации в боевых условиях машину планируют запустить в серийное производство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.