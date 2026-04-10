сегодня в 18:24

В Наро-Фоминске освятили куличи для бойцов на передовой

Пасхальные куличи и подарки, подготовленные детьми с ограниченными возможностями здоровья, освятили в Никольском храме Наро-Фоминска и отправили военнослужащим на передовую, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обряд совершил отец Валерий в Никольском храме Наро-Фоминска. Особые куличи и подарки для бойцов изготовили дети с ограниченными возможностями здоровья. Прихожане поблагодарили священника за внимание и поддержку ребят.

Сразу после освящения волонтеры загрузили коробки в автомобиль. Из храма пасхальный груз направили на передовую. Подарки предназначены военнослужащим из пяти подразделений.

«Спаси и сохрани наших воинов», — пожелали участники отправки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.