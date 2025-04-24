В Мытищах открыли мемориальную доску капитану полиции Михаилу Хомякову

На здании участкового пункта полиции на Новомытищинском проспекте открыли мемориальную доску бывшему инспектору по розыску отдела уголовного розыска МУ МВД России «Мытищинское», капитану полиции в отставке — Михаилу Вячеславовичу Хомякову. Именно здесь он работал на благо правопорядка и безопасности граждан, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Вместе с дочерью Дарьей, начальником МУ МВД России «Мытищинское» Николаем Жуковым, председателем Советов ветеранов, МУ МВД России «Мытищинское» Юрием Жигулиным, а также сослуживцами Михаила Хомякова, юнармейцами и ветеранами приняли участие в торжественной церемонии.

Михаил Хомяков всегда имел твердое желание и намерение работать в органах внутренних дел. 20 лет Михаил Вячеславович прослужил в должности участкового уполномоченного 2-го отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское». Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» III, II, I степеней.

2 октября 2023 года он уволился со службы по выслуге лет, но, уйдя на пенсию, твердо решил отправиться добровольцем на СВО в непростое для страны время.

14 апреля 2024 года Михаил Хомяков погиб в ходе выполнения специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно!

Михаил Вячеславович Хомяков навсегда останется в памяти настоящим патриотом, преданным своей Родине, примером для подражания. Его подвиг заслуживает глубокого уважения и будет жить вечно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.