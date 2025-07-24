В Можайском округе сразились в шахматном турнире, посвященном героям СВО

В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал» 22 июля прошел шахматный турнир, приуроченный ко Всемирному дню шахмат. Почитатели этого древнего вида спорта посвятили его героям специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

Участников спортивного праздника приветствовали ветеран СВО Роман Гомыляев и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова. Шахматисты сражались за победу в различных возрастных категориях. Особо хочется отметить, что младшему участнику турнира исполнилось 4 года, а старшему — 92.

В упорной борьбе были выявлены сильнейшие. Из рук ветерана специальной военной операции, также принявшего участие в турнире, они получили специальные памятные кубки.

«Мероприятие собрало шахматистов разного возраста и уровня подготовки. За доской, как и в бою, важно уметь отделять ложные маневры от реальных угроз. Особенно запомнился поединок с юным профессионалом своего дела. Такие ребята — доказательство, что у России есть будущее», — отметил участник турнира Роман Гомыляев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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