В Можайске провели расширенный прием участников СВО и их семей

Участники специальной военной операции и члены их семей 27 октября получили консультации и помощь в подготовке заявлений на приеме в администрации Можайского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием организовали для оперативного решения вопросов участников СВО и их близких. Обращения касались поиска пропавших без вести бойцов, социальной помощи, получения образования, медицинского обеспечения и реабилитации.

В экспертную группу вошли главный эксперт отдела по работе с территориями правового управления аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Сергей Квасов, начальник юридического отдела правового управления Елена Савостьянова, заместители главы Можайского муниципального округа Ольга Спиридонова и Мария Азаренкова. Консультации также проводили социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и адвокаты адвокатской палаты Людмила Антипова и Наталья Дроган, которые более 15 лет бесплатно помогают отдельным категориям граждан.

Участникам приема помогли составить заявления в необходимые ведомства. Обращения, требующие дополнительной проработки, взяли на контроль: работа по ним продолжится после личного приема.

«За каждым обращением стоит конкретная семья и конкретная жизненная ситуация. Поэтому мы выстроили работу так, чтобы люди уходили не просто с ответом, а с понятным алгоритмом действий: по ряду вопросов уже помогли подготовить заявления, а там, где требуется дополнительная проработка, взяли обращения на контроль. Поддержка участников СВО и их близких — это не разовая акция, а постоянная работа», — отметила Галина Аксенова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.