В Мособлдуме обсудили итоги работы фракции «Единая Россия» по вопросам СВО

В Год защитника Отечества депутаты «Единой России» увеличили количество встреч с семьями военнослужащих и расширили программу поддержки, передает пресс-служба партии.

18 сентября на заседании фракции «Единой России» в Московской областной Думе обсудили работу депутатского корпуса по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Руководитель фракции Игорь Брынцалов сообщил, что за отчетный период было проведено 566 личных встреч с участием 3 900 семей. Годом ранее — порядка 500 встреч и 1500 семей. В ходе встреч поступило 485 вопросов, из них 80% решено положительно.

Игорь Брынцалов поблагодарил за активность в сборе гуманитарной помощи. За шесть месяцев 2025 года депутаты фракции собрали 57 тонн гуманитарной помощи.

«Продолжался сбор гуманитарной помощи для новых регионов и наших ребят в зоне спецоперации. Депутатами, вместе с неравнодушными жителями, предпринимателями, за летний период собрано и направлено порядка 45 тонн гумгруза. Спасибо за неравнодушие!» — подчеркнул руководитель фракции.

Парламентарий отметил депутатов, лично посетивших зону СВО с гуманитарными миссиями. В их числе Эдуард Живцов, Олег Гаджиев, Дмитрий Голубков.

«В мае мы приняли решение взять шефство над ветераном СВО в каждом закрепленном городском округе. За каждым депутатом закреплены семьи бойцов СВО — сейчас их более 100. Мы помогаем им получить образование, новую профессию, найти работу. Наши герои трудоустроены на „Дулевский фарфоровый завод“, „Россети“, IT-компанию в Балашихе, Дворец спорта „Молодежный“. Еще один проект — „Герои Подмосковья“ — направлен на то, чтобы ветераны спецоперации смогли реализовать себя в органах власти. Сейчас они проходят обучение. Пригласил одного из участников кадровой программы Павла Коломацкого на заседание фракции. Вместе обсудили новые подходы к поддержке и сопровождению наших героев», — отметил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.