В Москве состоялось вручение II ежегодной премии им. Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце». Победителем стала команда арабской редакции телеканала RT под руководством Анны Книшенко за репортаж о работе военных медиков на курском приграничье, сообщает NEWS.ru .

Инициатором и организатором премии выступил федеральный информационный сайт NEWS.ru. Главную награду получила команда арабской редакции телеканала RT во главе с телеведущей и военным корреспондентом Книшенко. Жюри отметило их репортаж «Военные медики на передовой», снятый в приграничных районах Курской области.

Премия учреждена в память о корреспонденте NEWS.ru Никите Цицаги. Журналист работал в зоне боевых действий, освещал судьбы мирных жителей, добровольцев и военных врачей. Цицаги неоднократно бывал в Донецке, Белгороде и других горячих точках, рассказывая о событиях с места.

16 июня 2024 года Никита Цицаги погиб в Донецкой Народной Республике, попав под обстрел FPV-дронов по пути к монастырю в селе Никольское. Ему было 29 лет. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по журналисту был нанесен целенаправленно. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле также осудила убийство корреспондента.

