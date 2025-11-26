В Луховицах 29 ноября пройдет благотворительный концерт в поддержку СВО

29 ноября в Доме культуры «Старт» города Луховицы пройдет благотворительный концерт «СВОих не бросаем!» Он состоится в большом зале. Организаторами события являются Русская община, объединение «Боевое братство», группа волонтеров «Брат за брата» и луховицкое отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области при поддержке администрации муниципального округа Луховицы и команды «Старта», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В фойе ДК перед началом концерта пройдет акция «Письмо солдату». Каждый посетитель сможет написать письмо участнику специальной военной операции или нарисовать для него рисунок. Там же пройдет сбор финансовых пожертвований и гуманитарной помощи.

Вырученные средства пойдут на покупку необходимых вещей и продовольствия для воинов-земляков.

На сцене ДК выступят вокальные ансамбли «Русская душа», «Отрада сердца», «Формула радости» и «Живая вода», образцовый хореографический коллектив «Росинка». Концертную программу дополнят солисты Сергей Кулешов, Лилия Созонова, Владимир Романов, Василий Колин и другие, а еще театр танца «Самоцветы».

Начало в 15:00 по адресу: город Луховицы, улица Жуковского, д. 18, ДК «Старт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.