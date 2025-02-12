В Лосино-Петровском пройдет адаптивный семинар для ветеранов СВО

12 февраля состоится адаптивный семинар для ветеранов специальной военной операции. О льготах для ветеранов СВО, видах реабилитации, санаторно-курортном лечении и других услугах, предоставляемых на базе МФЦ, расскажет представитель центра «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«На региональном портале есть специальный сервис со всей актуальной информацией о льготах и мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. На семинаре мы расскажем подробнее о каждом пункте мер поддержки и возможности оформления этих льгот и мер», — сказал директор МФЦ городского округа Лосино-Петровский Дмитрий Луженский.

Также в семинаре примут участие специалисты пенсионного фонда, социальной защиты, куратор фонда защитников Отечества по городским округам Щелково, Лосино-Петровский, Звездный городок и Фрязино, руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом».

Семинар состоится 12 февраля 2025 года в 17:00 по адресу: г. о. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. № 15 (городская библиотека).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.