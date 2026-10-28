В Лобне четыре участника спецоперации вступили в ассоциацию ветеранов

Глава Лобни Анна Кротова вместе с руководителем местного отделения ассоциации ветеранов СВО Александром Бронниковым и депутатом городского совета Алексеем Ключинским вручила членские билеты четырем участникам спецоперации. К организации присоединились Руслан Коркмазов, Виктор Сомов, Александр Кошкин и Салават Уруджаев.

«Каждый из них прошел через серьезные испытания. Уверена, что теперь они продолжат служить людям — своим примером, участием и активной гражданской позицией», — отметила Анна Кротова в своих социальных сетях.

Отделение ассоциации в Лобне открылось в марте 2025 года. Сейчас оно объединяет 47 человек, которые активно участвуют в общественной деятельности.

Организация помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни, поддерживает в бытовых вопросах, оказывает юридическую и медицинскую помощь. Ее участники проводят патриотические мероприятия, помогают семьям и участвуют в решении конкретных жизненных вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.