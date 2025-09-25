В Люберцах прошла Православная гостиная для семей участников СВО

В Николо-Угрешском монастыре состоялась Православная гостиная для семей участников СВО городского округа Люберцы. Мероприятие, организованное при поддержке местного отделения партии «Единая Россия», собрало более 60 человек, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Поддержка участников и ветеранов СВО и членов их семей была и остается нашей приоритетной задачей. Сегодня мы в неформальной обстановке встретились с близкими наших героев, обсудили, чем можем быть полезны, какая помощь требуется от нас.

Конечно же, особые слова благодарности дорогим женам, матерям и сестрам участников СВО. На плечах каждой из них — большие заботы и тревоги. Но я искренне восхищаюсь их стойкостью, неравнодушием и той помощью фронту, которую они регулярно оказывают», — отметил глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.

В рамках программы прошли молебен о благополучии семей и молитва о православных воинах. Отдельным моментом стала лития о погибших героях, исполнивших свой долг. После богослужения участники продолжили общение за чаепитием, смогли посетить экскурсию по монастырю, а также получили памятные подарки — молитвослов и иконку.

«Мы уже провели 25 православных гостиных по всей Московской области и продолжаем их проводить.

У нас очень трогательный формат, на мой взгляд. Мамы, жены, наши семьи имеют возможность помолиться о своих мужьях, братьях, о своих мужчинах. Потом мы за чашкой чая обсуждаем проблемы, собираем предложения и просьбы. Это всегда возможность услышать запрос от семей СВО. Например, сегодня мы обсуждали льготу для отдыха, семейного отдыха для участников СВО и членов их семей», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она добавила, что «Православную гостиную», реализуемую в рамках проекта «Женское движение Единой России», очень поддерживают священнослужители.

«Самый основной аспект сегодняшней встречи — это психологическая помощь ребятам, которые возвращаются и сталкиваются с психологическими проблемами, и эта психологическая помощь у нас настраивается. Служба 112 сейчас принимает все звонки, которые касаются психологической помощи от взрослых и от детей. Вы можете смело обращаться в круглосуточном режиме, с вами будет на связи психолог», — добавила региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Ксения Мишонова.

Для детей был организован мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, где ребята своими руками создали памятные поделки.

Председатель Люберецкого отделения Союза женщин России Елена Верховых отметила, что очень важно, когда «Единая Россия» делает подобные инициативы системными и доступными.

«Мы видим, что более 20 ребят, пришедших сегодня вместе с родителями, почувствовали тепло и заботу. Это не просто встреча, а часть системной работы по поддержке семей защитников Отечества», — сказала она.

Православные гостиные регулярно проходят в Московской области при поддержке партии «Единая Россия». Эти встречи объединяют семьи участников СВО, помогают сохранить традиции духовности, укрепить связи между поколениями и создать пространство для доверительного общения. В Люберцах организацию мероприятия обеспечили местное отделение партии «Единая Россия», Люберецкое отделение «Союза женщин России» и администрация городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.