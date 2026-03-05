В Люберцах отправили гуманитарный груз в зону СВО

Гуманитарный груз, собранный коллективом и воспитанниками Кадетской школы Люберец, 4 марта передали для отправки в зону специальной военной операции. Доставку помощи на передовую организовали представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Груз передал руководитель Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александр Кулагин. Непосредственную доставку на передовую взял на себя член отделения Михаил Рахалин. После возвращения с фронта он регулярно выезжает в зону боевых действий, чтобы поддержать сослуживцев.

«Поддержка земляков и тех, кто сейчас находится на передовой, — наш общий долг. Любая посылка, любое письмо от детей — это не просто вещи, это сила духа для бойцов», — отметил Александр Кулагин.

К сбору помощи присоединились волонтеры благотворительного фонда «Домашний очаг». Они передали маскировочные сети, теплые вязаные носки и другие необходимые вещи для военнослужащих, находящихся в полевых условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.