В Ленинском округе запустили проект помощи беременным женам бойцов СВО

Первый в Московской области проект комплексной поддержки беременных жен участников специальной военной операции стартовал в Ленинском округе. Семьи будут сопровождать до достижения ребенком трех лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Видновский перинатальный центр, БАНО «Вселенная любви» и Единый центр поддержки участников СВО и их семей Ленинского округа запустили совместный социальный проект. Он предусматривает помощь беременным женам военнослужащих и сопровождение семей после рождения ребенка — до достижения им трех лет. О запуске сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

Женщины получат психологическую и юридическую помощь, содействие в решении медицинских и бытовых вопросов. Профильные структуры курируют административные задачи, а в сложных ситуациях подключаются некоммерческие организации и спонсоры. Благодаря проекту уже удалось оперативно решить вопрос с обеспечением одной из мам молочной кухней.

«Женщина остается одна в ответственный период жизни, ожидая ребенка, пока ее муж находится на передовой. Мы написали и утвердили этот проект и сегодня впервые в Московской области презентуем его в Ленинском округе», — рассказала руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Ленинского округа Анна Голдман.

Особое внимание организаторы уделяют выписке из роддома. Для мам организуют праздничную встречу с цветами, шарами и подарками, а для новорожденных подготовили специальный конверт с погонами.

Проект уже получил положительные отклики от перинатальных центров и роддомов Московской области. Первая встреча с участницей программы состоится в Видновском перинатальном центре в ближайшее время. Поддержка семей участников СВО в округе ведется на системной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.