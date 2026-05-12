В Ленинском округе вручили награды семьям погибших бойцов СВО

Церемония вручения государственных и муниципальных наград семьям погибших участников специальной военной операции прошла в День Победы в Ленинском округе Подмосковья. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Станислав Каторов и военный комиссар городского округа Домодедово и Ленинского округа полковник Михаил Гарданов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День Великой Победы в Ленинском городском округе награды передали семьям пятерых военнослужащих, погибших при исполнении долга в зоне специальной военной операции.

Ордена Мужества посмертно вручены семьям Руслана Григорьева, Игоря Зайцева, Сергея Ахметзянова, Дениса Волкова и Руслана Бородулина. Награды присуждены за мужество, отвагу и самоотверженность.

«Каждый из павших — пример истинной силы духа, верности присяге и преданности Родине. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. Выражаю глубокую благодарность и слова поддержки родным и близким. Мы скорбим вместе с вами и гордимся нашими героями. Вечная память павшим защитникам Отечества. Низкий поклон их семьям», — отметил Станислав Каторов.

Также медалью «Святой равноапостольной княгини Ольги» Ленинского городского округа награждены супруги погибших участников СВО: Любовь Аборкина, Людмила Зернова, Яна Кцоева, Кристина Преображенская, Светлана Сергеева и Татьяна Хрипакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.