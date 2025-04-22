В Ленинском округе состоялась встреча с демобилизованными

В здании администрации Ленинского округа состоялась встреча с военнослужащими, вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции. В ходе открытого диалога обсуждались вопросы всесторонней помощи бойцам, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Недавно нами было подписано соглашение о сотрудничестве с подмосковной Ассоциацией ветеранов СВО. Этот шаг стал главным для усиления систематической помощи тем, кто защищал и защищает нашу страну. Важно, чтобы наши военнослужащие, вернувшись домой, не остались без внимания. Они нуждаются в содействии в вопросах здравоохранения, реабилитации, получения образования и трудоустройства. Наша первоочередная задача — узнать о ваших потребностях и возможностях оказания помощи. Мы будем проводить совместную работу, участвовать в мероприятиях и всемерно поддерживать наших героев», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Некоторые из военнослужащих выразили желание пройти обучение в центре «Вершина» для проведения уроков мужества в школах, подчеркнув важность патриотического воспитания подрастающего поколения.

В ходе встречи рассматривались вопросы трудоустройства, обучения, освоения новых навыков в рамках программы «Герои Подмосковья» при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участники встречи познакомились с общественными организациями, оказывающими всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям, обсудили план дальнейшего сотрудничества и предложили создать рабочую группу для координации действий и оперативного решения возникающих проблем.

Также в ходе встречи от военного подразделения была вручена медаль «За содействие в СВО» руководителю координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елене Перепелице.

На мероприятии присутствовали глава Ленинского округа, руководители профильных служб администрации муниципалитета и представители общественных организаций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.