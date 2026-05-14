В Ленинском округе собрали гумпомощь ко Дню защиты детей

Благотворительная акция «Доброе дело» прошла 13 мая в кинотеатре «Искра» в Видном Ленинского округа. Волонтеры Подмосковья и жители муниципалитета собрали детские товары и помощь для бойцов спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовало местное отделение движения «Волонтеры Подмосковья». Сбор приурочили к Международному дню защиты детей. Основное внимание уделили детским товарам — игрушкам, раскраскам, наборам для творчества, сладостям и канцелярии. Также принимали медикаменты, продукты и одежду для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

«Этот сбор приурочен ко Дню защиты детей, поэтому основной упор мы делаем на детские товары. Также мы не забываем и про наших бойцов», — рассказала руководитель местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Полина Романовская.

Собранные вещи волонтеры передадут в региональный распределительный центр на следующей неделе. Затем груз направят в новые регионы ближе к празднику. В акции участвовали жители округа и представители депутатского корпуса.

«Сегодня формируется партия гуманитарного груза для новых территорий. Мы планируем очередную гуманитарную поездку, в рамках которой доставим генераторы, стройматериалы и другое необходимое оборудование», — сообщил председатель совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко.

Принять участие в сборе можно до 17 мая по адресу: Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 16, МБУ по работе с молодежью «Энергия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.