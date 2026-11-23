Местные отделения фонда «Защитники Отечества» и ассоциации ветеранов СВО подвели итоги работы 20 ноября в Ленинском округе. Участники обсудили поддержку военнослужащих и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конференции участвовали заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман, депутаты Московской областной думы Диана Алумянц и Сергей Арбузов, ветераны СВО, члены их семей и специалисты социальных служб.

Социальный координатор Алена Носова представила доклад о работе местного отделения фонда «Защитники Отечества». Владимир Рогоза рассказал о деятельности местного отделения ассоциации ветеранов специальной военной операции. Участники обсудили эффективность системы помощи и межведомственного взаимодействия, задали вопросы и получили ответы на месте.

«Отчетная конференция показала, что работа по поддержке участников СВО и их семей в Ленинском округе выстроена системно. За каждым обращением стоит конкретная помощь — от социальных выплат и медицинского сопровождения до содействия в трудоустройстве и решении бытовых вопросов. Все ведомства работают в тесной связке», — отметил Иван Гетман.

В округе действует Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Он работает по принципу «одного окна»: военнослужащие и их близкие могут получить ответы на вопросы без посещения разных служб.

В администрации подчеркнули, что поддержку участников спецоперации и их семей продолжат. Все вопросы, озвученные на конференции, взяли на контроль.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.