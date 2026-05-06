В Ленинском округе прошел концерт «Песни Победы» для семей военнослужащих

Более 100 членов семей участников специальной военной операции из Ленинского городского округа посетили концерт «Песни Победы», который прошел 4 мая в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие стало возможным благодаря взаимодействию штаба Комитета семей воинов Отечества Ленинского городского округа, Союза семей военнослужащих России и центра «Интеграция». Событие прошло в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Для нас важно, чтобы семьи военнослужащих имели возможность участвовать в таких событиях, которые объединяют людей и сохраняют историческую память. Концерт „Песни Победы“ стал именно таким мероприятием — он позволил участникам почувствовать сопричастность к общей истории, единство поколений и особую атмосферу песен военных лет, которые откликаются в каждом по-своему», — сказала руководитель штаба КСВО Ленинского городского округа Дарья Филатова.

Концерт посетили жены, матери, дети и сестры военнослужащих, а также ветераны специальной военной операции. В программе мероприятия прозвучали произведения военных лет и патриотические композиции.

Штаб Комитета семей воинов Отечества Ленинского городского округа на регулярной основе оказывает поддержку военнослужащим и их семьям. На днях представители штаба приняли участие в посещении Главного военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского, где участникам специальной военной операции была передана гуманитарная помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.