В Ленинском округе передали помощь бойцам СВО в госпитале

Представители Комитета семей воинов Отечества посетили Главный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского, где проходят лечение участники СВО, и передали им гуманитарную помощь в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав делегации вошли руководитель штаба КСВО Ленинского городского округа Дарья Филатова, руководитель КСВО Московской области Марина Мигунова и руководитель штаба КСВО городского округа Домодедово Анжелика Манджиева. Они навестили военнослужащих, проходящих лечение, и передали им необходимую помощь и угощения.

«В ходе визита к нашим ребятам, проходящим лечение, мы уделяем внимание личному общению и поддержке. Помимо угощений и передачи необходимой помощи, важно понять, какие вопросы их волнуют в первую очередь. Особое внимание уделяется обращениям, связанным с юридическими аспектами, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции и их семьи. Наша задача — помочь разобраться в этих вопросах и сориентировать по дальнейшим шагам», — пояснила Дарья Филатова.

Поддержку в организации сбора и передачи гуманитарной помощи оказали образовательные учреждения Ленинского округа, единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, а также волонтеры. В округе на постоянной основе ведется сбор и доставка гуманитарной помощи для военнослужащих и их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.