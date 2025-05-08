В Ленинском округе открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски, в честь кавалера ордена Мужества Виталия Красулина, который отдал свою жизнь, выполняя воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Памятную доску разместили в Видновской школе № 5, где обучался герой, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Уважаемы жители Ленинского городского округа, дорогие родные. Я знаю, что сегодня здесь присутствует большое количество друзей, одноклассников и коллег. Виталий работал в МФЦ и был частью большой команды. Сегодня я хочу выразить слова поддержки, в первую очередь, родным и близким. Наш земляк был таким же простым парнем, как и все здесь присутствующие ребята. Он также ходил на уроки и выступал за честь школы. Но, когда Родина призвала, он сделал свой выбор и встал на защиту. Виталий с честью выполнил свой долг. И сегодня, в память о нем, мы открываем эту мемориальную доску, к которой не зарастет народная тропа. Приходя сюда, люди всегда будут помнить и знать, что именно благодаря таким героям, как Виталий, мы можем жить в безопасности», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Виталий Красулин родился 9 октября 1998 года. В 2014 году окончил Видновскую школу № 6, где был старательным учеником и активно участвовал в школьных мероприятиях. В 2018 году завершил обучение в колледже «Царицыно», после чего был призван на срочную службу в Семеновский полк, где служил пулеметчиком. После армии работал в МФЦ города Видное, где был отмечен благодарностями за добросовестный труд и профессионализм. В сентябре 2022 года был мобилизован для участия в специальной военной операции. Сослуживцы запомнили его как надежного и ответственного товарища. Виталий Красулин погиб 4 апреля 2023 года при выполнении боевого задания. Он был посмертно удостоен ордена Мужества.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родители Виталия Красулина, друзья, коллеги, Герой России Рашид Галиуллин, представители администрации Ленинского округа, депутаты, ветераны, ученики школы и их родители, а также учителя. Все собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске.

В ходе мероприятия Станислав Каторов вручил матери героя Татьяне Красулиной медаль «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.