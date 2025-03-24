В Курской области при эвакуации нашли 9 тел мирных жителей

При эвакуации людей в ранее оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области нашли 9 тел мирных жителей, сообщил курский имам и волонтер Иса Салимсултанов в Telegram-канале .

«Сегодня вывезли троих людей, но и нашли девять трупов мирных жителей, где мы работали по адресам», — написал он.

По его словам, в населенном пункте Махновка найдены тела 5 мирных жителей — 4 мужчин и женщины.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее украинские силы атаковали с применением дрона поселок Коренево в Курской области. В результате пострадали двое человек, в том числе ребенок.