сегодня в 14:47

В Куровском стартовали занятия по дайвингу для ветеранов СВО и их семей

В бассейне ДС «Молодежный» в Куровском прошло первое занятие по дайвингу для ветеранов СВО, членов их семей и семей погибших военнослужащих в рамках проекта «Океан жизни». Ранее погружения проводились только в Орехово-Зуево, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Занятие провел тренер-инструктор Юрий Юрьевич Винокуров. Как отмечают организаторы, для ветеранов с военной травмой и семей, переживших утрату, вода является особой средой: она дарит ощущение невесомости, помогает снять физическое и эмоциональное напряжение, возвращает чувство свободы и покоя.

Организаторы уверены, что такие встречи помогают защитникам и их близким возвращаться к мирной жизни, находить новые точки опоры и просто улыбаться.

Поддержку проекту оказывают Администрация Орехово-Зуевского городского округа, Государственный фонд «Защитники Отечества», ДС «Молодежный» и Центр ортопедии и протезирования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.