Боевые листки со стихами ветерана спецоперации Романа Крючкова направят военнослужащим в зону СВО из Коломны 17 апреля. Публикацию подготовили местные библиотеки, которые с февраля 2022 года дважды в месяц отправляют такие материалы вместе с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Адаптация ветеранов специальной военной операции включает не только социальные гарантии, но и возможность реализовать себя в мирной жизни. Как ранее подчеркивал президент России Владимир Путин, важно создавать условия, чтобы вернувшиеся военнослужащие могли раскрывать профессиональные и творческие способности.

Участник коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Роман Крючков был мобилизован в октябре 2022 года и служил санитаром эвакуационного отделения. Он неоднократно награжден за спасение раненых, в том числе медалью «За отвагу». Во время одного из боевых выходов Крючков получил тяжелое ранение, но смог эвакуировать двоих тяжелораненых сослуживцев.

«Когда я находился на линии боевого соприкосновения, нам привозили газеты и листовки со стихами таких же бойцов. Это сильно поддерживало. Сейчас, когда после тяжелого ранения я вернулся домой, надеюсь, что мои стихи помогут кому-то поднять боевой дух и найти силы идти дальше, до самой Победы», — рассказал 17 апреля Роман Крючков.

С февраля 2022 года коломенские библиотеки выпускают боевые листки дважды в месяц и отправляют их на линию боевого соприкосновения вместе с гуманитарной помощью. По данным на 17 апреля 2026 года, военнослужащим передали уже более 4,5 тыс. экземпляров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.