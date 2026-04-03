В Клину собрали более 300 кг помощи для участников СВО

Жители Клина собрали более 300 кг гуманитарной помощи для участников специальной военной операции в рамках проекта «Доброе дело». Акцию в преддверии четырехлетия проекта организовали волонтеры Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гуманитарный проект «Доброе дело» стартовал в апреле 2022 года по инициативе учащихся гимназии имени Е. М. Примакова при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Инициатива объединила школы Московской области и тысячи неравнодушных жителей региона. Активисты оказывают поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

В преддверии четырехлетия проекта, которое отметят 12 апреля 2026 года, клинские активисты движения «Волонтеры Подмосковья» организовали очередной сбор помощи. В пункты приема жители округа приносили продукты питания, нательное белье, средства личной гигиены, медикаменты и другие предметы первой необходимости. Все собранные вещи добровольцы отсортировали и упаковали по коробкам для дальнейшей отправки.

Гуманитарный груз направили в распределительный центр в Одинцове, где формируется общий гуманитарный конвой Московской области. К проекту «Доброе дело» Клин присоединился год назад. За это время жители округа отправили в зону проведения СВО почти две тонны помощи, сборы проходят ежеквартально.

Пункты приема на территории округа работают на постоянной основе. Передать необходимые вещи можно в клуб «Стекольный», Ледовый дворец имени Харламова и на склад общественной организации «Подсолнух». Стать волонтером и присоединиться к мероприятиям проекта можно по ссылке https://volonter.mosreg.ru/events/17123.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.