В Клину сегодня состоялась свадьба участника СВО

Военнослужащий Максим с позывным «Удав» служит в спецназе ВДВ. С первого дня участвует в специальной военной операции. 25 июля в родном городе он сочетается браком со своей избранницей Анжеликой. Они вместе уже 3 года. Их чувства прошли испытание и вынужденной разлукой, и ожиданием любимого с выполнения боевых заданий, сообщила пресс-служба администрации городского округа клин.

«Сегодня в вашей жизни — один из самых счастливых дней. Но только в ваших руках сделать так, чтобы счастливые моменты — рождение детей, совместные поездки, обустройство собственного очага, радость открытия новых горизонтов — сопровождали вас всю вашу долгую прекрасную совместную жизнь», — пожелала молодоженам глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Она передала молодой паре и поздравительный адрес от губернатора области Андрея Воробьева.

А у молодоженов впереди свадебное путешествие, а уже 4 августа Максим вернется к исполнению воинского долга.

«Планы у нас простые — победить! Ведь мы же русские, с нами Бог. И дальше будет только счастье», — сказал военнослужащий.

И его супруга с ним согласна.

«Разлуку, конечно, тяжело переносить, но все девочки в нашей войсковой части, где служит Максим, помогают. Мы все держимся вместе, поддерживаем друг друга. И ждем мужчиной домой с Победой», — сказала супруга военнослужащего.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.