В Клину провели православную гостиную для семей участников СВО

Православную гостиную организовала администрация городского округа Клин при поддержке «Женского движениям Единой России», Клинского благочиния, а также Госфонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для участниц встречи провели экскурсию по историческому центру Клина, где сейчас восстанавливается Троицкий Собор, познакомили с достопримечательностями Клина — торговыми рядами, сквером «Купеческий», музеем «Клинское подворье».

Далее участницы встречи побывали в селе Спас-Заулок на мемориальном комплексе воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, где состоялась лития с поминовением всех, погибших за Родину в 1941–1945 годах.

За участников СВО помолились в храме Преображения Господня в селе Спас-Заулок. Молебен о здравии и даровании им помощи Божией отслужили соборно Благочинный церквей Клинского округа протоиерей Евгений (Мальков), настоятель храма Успения Богородицы в Демьяново протоиерей Олег (Денисюк), настоятель храма Преображения Господня иерей Василий (Денисюк).

После молебна участников познакомили с «Русской Атлантидой» — пленерно-выставочным проектом, который состоялся впервые в Клину в октябре 2024 года. Художники со всей России рисовали Клинские храмы, часть из работ оставили городу в дар, а остальные работы разъедутся по выставкам всей России.

Далее уже за трапезой состоялась теплая встреча и душевный разговор с мамами, женами, сестрами участников СВО, в котором приняли участие глава городского округа Клин, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Сокольская и координатор федерального патриотического проекта «Женское движение Единой России» Ксения Мишонова.

«Этот проект создан как раз для того, чтобы была возможность дотянуться, дотронуться до каждой семьи участника СВО. И здесь очень помогает Московская патриархия. Храм — это лучшее место, где можно поговорить о жизни и смерти, залечить раны, помолиться о тех, кто погиб и о тех, кто жив. Это уже 29-я православная гостиная. Они проходят в разных городах Московской области. На них приезжают участницы со всего Подмосковья. Говорим о жизни, собираем вопросы и предложения, которые поступают от женщин. Это проблемы надо решать. Такие встречи помогают их выявлять и разрешать», — сказала региональный координатор федерального партпроекта «Женское движение Единой России», уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Глава округа Сокольская отметила, что они постарались организовать встречу с членами семей участников СВО тепло, по семейному.

«Мы не делим наших мужчин на мобилизованных, контрактников, добровольцев. Все они наши, родные, клинские. Ушли защищать Родину и нас с вами. Поэтому их женщинам — мамам, детям, женам и, к великому сожалению, вдовам — в родном городе обеспечиваем заботу, уход, помощь в решении всех вопросов. Это наш долг. Мы — их опора и оплот. Мы — их Армия тыла», — подытожила Сокольская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.